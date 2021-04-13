Смольный оставил одного мусорного оператора в Петербурге перед реформой

Смольный обновил главный документ по мусорной реформе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный подкорректировал территориальную схему обращения с отходами в Санкт-Петербурге, оставив только одного оператора из двух перед грядущей реформой. Соответствующий документ опубликован комитетом по благоустройству 12 апреля на официальном сайте администрации. Кроме этого вместо двух зон деятельности региональных операторов останется только одна. Цель благая – не допустить рост цен за коммуналку для жителей города.

- Такая мера обусловлена необходимостью сохранения принципа единства городского хозяйства, в части обеспечения единого функционирования важнейшей системы жизнеобеспечения города - системы обращения с ТКО, а также во избежание удорожания данной коммунальной услуги по причине определения двух разных региональных операторов, - сообщается в пояснительной записке к проекту корректировки.

Добавим, что Комблаг запустил общественное обсуждение данного документа. Оно продлится по 13 мая. Замечания можно присылать на почту tershema@kb.gov.spb.ru в соответствии с нормами, прописанными на сайте комитета.