ЗакСобрание Петербурга хочет заблокировать сайты, обучающие изготавливать сильнодействующие вещества

ЗакС Санкт-Петербурга хочет принять закон об оперативной блокировке сайтов, где учат готовить сильнодействующие вещества. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга рассмотрит инициативу, касающуюся блокировки сайтов, в которых есть информация о том, как приготовить сильнодействующие и ядовитые вещества. Соответствующий вопрос включили в повестку следующего заседания парламента.

- В нашей стране установлена уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ. Того, кто нарушает эти правила, в реальном мире ждет серьезное наказание. Опасная информация свободно распространяется в Сети. При этом, естественно, никто не следит за возрастом посетителей сайтов – сетевые дилеры готовы торговать даже с детьми, - комментирует инициативу глава ЗакСобрания Вячеслав Макаров.

Дело в том, что у правоохранительных органов пока нет оснований, чтобы оперативно блокировать сайты с подобной «химией». Поэтому парламентарии хотят дать в руки полиции подходящий инструмент, то есть полномочия.