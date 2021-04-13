В Петербурге задержали подростка-грабителя, укравшего арсенал оружия у 13-летней девочки

15-летний подросток ограбил 13-летнюю девочку в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала 15-летнего подростка, который вынес три пистолета и муляж гранаты из квартиры в Красносельском районе. В тот момент дома «за старшего» находилась 13-летняя девочка. Она открыла дверь, ничего не подозревая, как вдруг ее ударили. Подросток тут же ринулся к комнате, где хранился арсенал оружия, словно он заранее знал, за чем конкретно идет.

- Школьник схватил три пневматических пистолета «Юнкер-3», Walther PPS и «ПМ 654» с глушителем, а также муляж гранаты РПГ общей стоимостью около 40 тысяч рублей. Затем с требованием дать ему сумку для переноса оружия он направил один из пистолетов в сторону девочки, - пишет подробности необычного ограбления «Мойка78».

Сотрудники полиции нашли предполагаемого грабителя на следующие сутки. Сейчас он в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье за грабеж с применением насилия.