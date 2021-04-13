Подростки застряли на одинокой льдине на реке Смоленке в Петербурге

Двух подростков спасли с дрейфующей льдины в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге два подростка решили поплавать на одинокой льдине на реке Смоленке, да еще и в самый теплый день весны, когда воздух прогрелся почти до плюс 20 градусов. Вечером в понедельник, 12 апреля 2021 года, отдыхающие на берегу речки заметили школьников, которые забрались на тонкий кусок льдины. Однако течением их начало очень быстро уносить в сторону Финского залива.

- Льдина таяла на глазах, ребят быстро потащило в залив, - рассказал в социальной сети очевидец.

Течением ребят чуть было не унесло в Финский залив Фото: СОЦСЕТИ

Свидетели всего происходящего сразу же вызвали помощь, чтобы те спасли ребят. Катер с городскими спасателями поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга прибыл на место в течение получаса и парней благополучно сняли с льдины и отвезли на берег.

- Всех спасли, но думал поседею, пока наблюдал. Надеюсь, будет им хорошим уроком, - добавил очевидец происходящего.