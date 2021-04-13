КАД Петербурга встал в рекордно длинную пробку утром 13 апреля

КАД встал в пробку утром 13 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новый день в Санкт-Петербурге начался с пробок. Утром во вторник, 13 апреля 2021 года, на Кольцевой автодороге Северной столицы образовался большой затор. Причем пробка оказалась рекордно длинной для этого времени суток. Уже к 7 часам плотная вереница из машин по внутреннему кольцу трассы растянулась на 9 километров.

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. КАД внутренняя сторона, от Рябовского шоссе до реки Оккервиль, - сообщает сервис "Яндекс".

Затор образовался сразу по двум причинам. Во-первых на дороге ведутся ремонтные работы, из-за чего часть полос закрыта, а скорость движения ограничена. Плюс ко всему, не обошлось и без аварий. В 7 часов утра в районе 47-го километра на внутреннем кольце произошло ДТП, которое также мешает проезду.

В остальном по городу загруженность дорог оценивается в 5 баллов. Ожидается, что пик настанет в 9 часов, но не выше 6 баллов.