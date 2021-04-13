Второе уголовное дело возбудили после пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге

После пожара на "Невской мануфактуре" возбудили второе уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет России во вторник, 13 апреля 2021 года, возбудил еще одно уголовное дело после жуткого пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге, который начался утром 12 апреля и буквально уничтожил историческое здание.

- По факту гибели сотрудника МЧС по время тушения возбуждено уголовное дело по статье п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека, - сообщили в комитете.

Также были задержаны генеральный директор мануфактуры, 47-летний мужчина, и его 36-летний заместитель. Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и меры пресечения.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

На данный момент спасатели продолжают тушить пожар. В здании все еще горят завалы на площади около 500 квадратных метров.