Новая партия вакцины поступила в Петербург

В Петербург поступили еще 19800 доз вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V). Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург. Она не такая крупная, как предыдущие, но учитывая частоту поставок, запас препаратов на Фармбазе есть. В поставке 13 апреля значится только «ГамКовид Вак», он же «Спутник V». «ЭпиВакКороны», впервые поступившей в город на прошлой неделе, нет.

- Сегодня ОАО «Фармбаза» получила 19800 доз вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат расфасован по одной дозе в ампуле. Сейчас идет приемка, в ближайшее время вакцина будет доставлена в медицинские учреждения города, - сообщает пресс-служба Смольного.

Сейчас в наличии имеются более 195 тысяч доз вакцины, а всего с начала массовой вакцинации в Петербург поступило 652 412 комплектов доз. На сегодняшний день привито около полумиллиона горожан.

Власти отмечают, что препарат есть в свободном доступе и призывают жителей Петербурга активно вакцинироваться, в особенности людей из группы риска.

- Особо хочу обратиться к старшему поколению: пожалуйста, сделайте прививку! Это убережет вас от тяжелого заболевания и сохранит здоровье, - отметил губернатор Александр Беглов.