Две полосы движения перекроют на КАД Петербурга с 15 апреля

На участке внешнего кольца КАД между развязками с Шафировским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы движения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга с 15 апреля 2021 года перекроют для движения две полосы трассы. Вплоть до 23 апреля на участке внешнего кольца между Шафировским проспектом и проспектом Культуры будут вестись ремонтные работы. По остальным полосам в этом месте ограничат скорость движения.

- В связи с производством работ по ликвидации колейности в период с 15 по 23 апреля 2021 года будут перекрыты для движения транспорта третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Все работы будут проводиться круглосуточно и в две смены.

Напомним, что 13 апреля перекрыто движение по Октябрьской набережной рядом со зданием "Невской мануфактуры", где произошел пожар. Спасатели продолжают бороться с локальными очагами возгорания.