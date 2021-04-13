Суды Петербурга эвакуированы после сообщения о заложенной бомбе

Суды проверяют на наличие взрывных устройств. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередная эвакуация нарушила размеренную работу районных судов Петербурга. Причиной как обычно стали электронные письма с сообщениями о заложенной бомбе. Причем на этот раз предупреждение коснулось и Роскомнадзора.

- Заминирован суд и здание Роскомнадзора. Хорошего рабочего дня! - говорится в послании, поступивший в Сестрорецкий райсуд от имени некоего «Владимира Соловьева».

В итоге сотрудников суда пришлось вывести на улицу для проверки здания. Точно такие же события потревожили и Василеостровский районный суд.

Сейчас по обоим адресам работают специалисты-взрывотехники ОМОНа Росгвардии. Пока никаких опасных предметов, похожих на взрывные устройства не обнаружено.

Напомним, что на прошлой неделе суды уже эвакуировали по той же причине.