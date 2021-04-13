Суды Петербурга эвакуированы после сообщения о заложенной бомбе

Суды проверяют на наличие взрывных устройств.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Очередная эвакуация нарушила размеренную работу районных судов Петербурга. Причиной как обычно стали электронные письма с сообщениями о заложенной бомбе. Причем на этот раз предупреждение коснулось и Роскомнадзора.
- Заминирован суд и здание Роскомнадзора. Хорошего рабочего дня! - говорится в послании, поступивший в Сестрорецкий райсуд от имени некоего «Владимира Соловьева».
В итоге сотрудников суда пришлось вывести на улицу для проверки здания. Точно такие же события потревожили и Василеостровский районный суд.
Сейчас по обоим адресам работают специалисты-взрывотехники ОМОНа Росгвардии. Пока никаких опасных предметов, похожих на взрывные устройства не обнаружено.
Напомним, что на прошлой неделе суды уже эвакуировали по той же причине.