ГУП "ТЭК" потребовал убрать парковку у петербургского ТЦ "Меркурий", где под землю провалились машины

Владелец парковки в Петербурге, где провалились машины, проигнорировал требования убрать стоянку Фото: Петр КИБЕР

ГУП "ТЭК" рассказал о том, что несколько раз требовал от хозяина парковки рядом с ТЦ "Меркурий" в Санкт-Петербурге убрать стоянку, так как под ней проходит тепломагистраль. Однако несмотря на предписания, парковка продолжала действовать. Днем в понедельник, 12 апреля 2021 года, трубу под стоянкой прорвало и три машины ушли под землю.

- Парковка у торгового центра расположена в охранной зоне тепловых сетей. Специалистами ГУП "ТЭК" было выдано три предписания в адрес владельца парковки с требованием о выносе ее за территорию, где проходит магистральный трубопровод. Последнее предупреждение теплоэнергетики вынесли 29 марта 2021 года, однако предписания были проигнорированы, - рассказали в компании.

В итоге пострадали три автомобиля. Их владельцам возместят ущерб.

Работы по сварке трубопровода были завершены в 04:30 часов 13 апреля раньше намеченного срока. Соседние дома от отопления и подачи горячей воды не отключались.