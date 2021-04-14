Клещи укусили восьмерых петербуржцев за неделю

За неделю в Санкт-Петербурге клещи укусили 8 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Роспотребнадзор рассказал об активизации клещей в Санкт-Петербурге. За неделю с 29 марта по 4 апреля насекомые укусили восьмерых горожан, в том числе двух детей. К счастью, все они живы-здоровы. Врачи убедились, что клещи были без инфекционных «добавок» вроде энцефалита. В ведомстве напоминают простые правила действия, если вас укусил этот миниатюрный членистоногий.

- При обнаружении на себе клеща, необходимо его осторожно снять. Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или в любом травматологическом пункте. Снятого клеща нужно отнести на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии» или иные лаборатории, проводящие такие исследования, - подчеркивают в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

Добавим, что от клещевого энцефалита за неделю привили чуть больше 3 тысяч горожан, включая 806 детей.