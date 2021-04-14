Теплоэнергетики рассказали, когда отключат отопление в Петербурге

Стало известно, когда в Петербурге отключат отопление Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В начале недели погода в Санкт-Петербурге установила весенний рекорд тепла - отметка на столбиках термометров поднялась до 20 градусов. Однако батареи в квартирах все еще топят. Специалисты из ГУП "ТЭК" во вторник, 13 апреля 2021 года, рассказали, когда же в Северной столице отключат отопление.

- Для принятия решения о завершении отопительного сезона необходимо, чтобы среднесуточная температура была выше +8 градусов в течение пяти дней, либо был прогноз о резком потеплении, - приводят слова специалистов "Невские новости".

Несмотря на то, что днем в городе тепло, ночью температура пока еще близится к нулю. Поэтому теплоэнергетики пока не спешат завершать отопительный сезон. Однако вскоре в жилых домах начнется периодическое протапливание.

Что касается социальных учреждений, таких как детские сады и больницы, то там отопление останется вплоть до окончания сезона.