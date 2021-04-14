Холод и дожди вернутся в Петербург 14 апреля

В Петербурге 14 апреля ожидается холод и дождь Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После жаркой "заявки" в начале недели, когда температура воздуха в Санкт-Петербурге поднялась до 20 градусов, в город вернулся весенний холод. В среду, 14 апреля 2021 года, в Северной столице ожидается пасмурная погода с периодическими дождями и редкими прояснениями. В целом, температурный фон будет близок к климатической норме.

- Сегодня, 14 апреля, на метеорологические условия в Петербурге окажет влияние тыловая, холодная часть циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон окажется заметно ниже, чем накануне и будет близок к своей климатической норме, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем в Петербурге ожидается 8-10 градусов тепла, по Ленинградской области плюс 6-11 градусов. Ветер все еще холодный, северо-западный 4-9 метров в секунду.

Такая погода, но солнечная, продержится до конца недели, а к выходным температура поднимется до 14 градусов.