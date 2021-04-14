КАД встал в 9-километровую пробку утром 14 апреля

КАД встал в рекордную пробку утром 14 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Утро среду, 14 апреля 2021 года, для автомобилистов Санкт-Петербурга снова началось с пробок. Серьезный затор, рекордный для текущей недели, образовался на Кольцевой автодороге в районе реки Оккервиль. По внутреннему кольцу КАД владельцы автомобилей выстроились в плотную шеренгу в 9 километров.

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. КАД внутренняя сторона, от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. Длина пробки — 9 километров, - сообщил сервис "Яндекс. Пробки".

Автомобили встали в большую пробку из-за дорожных работ, которые ведутся на кольце, а также ДТП, которое значительно затрудняет движение. Авария произошла рядом с развязкой с проспектом Косыгина.

Также автомобили стоят и на внешнем кольце КАД между рекой Охта и 2-й Поперечной улицей.