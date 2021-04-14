Проезд по Октябрьской набережной все еще закрыт утром 14 апреля

Утром 14 апреля проезд по Октябрьской набережной закрыт из-за последствий пожара Фото: Артем КИЛЬКИН

Участок по Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге от Народной улицы до улицы Крыленко закрыт уже два дня. Он был перекрыт из-за пожара на "Невской мануфактуре", который начался в полдень 12 апреля и продолжался до вечера следующего дня. На 08:30 часов среды, 14 апреля 2021 года, дорога все еще закрыта. Это сделано для того, чтобы пожарные машины могли беспрепятственно добраться к месту ЧП.

- Перекрытие движения по Октябрьской набережной продлится ориентировочно до 09:00 часов 14 апреля, - сообщает сервис "Яндекс".

Из-за этого ЧП для автомобилистов, проживающих или работающих в этой части города, появляется немало трудностей - как же проехать. Машины встают в пробки по Дальневосточному проспекту и на соседних улицах, пытаясь объехать перекрытый участок.

Напомним, что еще в семь часов вечера накануне на мануфактуре продолжались работы по тушению пожара. На тот момент все еще тлели завалы на площади около 300 квадратных метров.