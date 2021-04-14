Полиция задержала 16-летнего вандала за осквернение памятника жертвам нацизма в Петербурге

Полиция задержала подростка, подозреваемого в осквернении памятника жертвам нацизма в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция нашла человека, который подозревается в осквернении мемориала жертвам холокоста, установленного в городе Пушкин. Им оказался 16-летний парень, учащийся одного из местных колледжей. Юношу задержали во вторник, 13 апреля 2021 года.

- Надпись оскорбительного характера на памятнике "Формула скорби" на Дворцовой улице в Пушкине обнаружили 4 апреля. Она была нанесена белой краской из баллончика. По факту полиция возбудила уголовное дело о вандализме, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Началось расследование. Сотрудники уголовного розыска Пушкинского района просмотрели камеры видеонаблюдения и заметили 16-летнего парня. Перед тем, как изрисовать мемориал, он зашел в магазин, купил нужный ему баллончик и отправился в Пушкин.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Максимально парню грозит до трех лет колонии.