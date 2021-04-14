Пожар на "Невской мануфактуре" продолжается на площади 150 "квадратов"

Пожар на "Невской мануфактуре" в Петербурге продолжатся 14 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже третий день подряд спасатели Санкт-Петербурга борются с пожаром на "Невской мануфактуре". На утро среды, 14 апреля 2021 года, они продолжают проливку завалов, чтобы предотвратить повторное возгорание. На данный момент тление происходит на площади около 150 квадратных метров.

- Спасатели продолжают работу на пожаре на Октябрьской набережной, 50. В производственном здании размерами 35х150 метров происходит тление в завалах на площади 150 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС города.

На данный момент на месте работают 30 сотрудников МЧС и 37 представителей "Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". В общей сложности у них 15 единиц спецтехники.

Напомним, пожар начался в полдень 12 апреля. За считанные минуты огонь охватил здание. Ранг пожара был установлен наивысший. Тушили пламя более 500 спасателей, были привлечены вертолеты МЧС и военные вертолеты.