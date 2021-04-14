Две полосы движения перекроют на петербургском КАД до конца апреля

На участке внешнего кольца КАД между развязками с Ропшинским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Кольцевой автодороге перекроют еще две полосы движения. С 16 апреля 2021 года до конца месяца дорожники будут проводить ремонтные работы на участке внешнего кольца между развязками с Ропшинским и Таллинским шоссе. Из-за этого часть трассы для проезда будет не доступна.

- В связи с производством работ по ликвидации колейности с 16 по 30 апреля будут перекрыты для движения транспорта вторая и третья полосы, а по первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Добавим, что на данном участке дороги всего три полосы движения, поэтому проезд по трассе будет очень затруднен.

Напомним, что с 15 апреля на КАД перекроют еще две полосы движения по внешнему кольцу между Шафировским проспектом и проспектом Культуры.