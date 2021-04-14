5-летний мальчик провалился в лестничный пролет с высоты третьего этажа в Петербурге

Пятилетний мальчик упал с лестницы третьего этажа в петербургской многоэтажке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пятилетний мальчик провалился в лестничный пролет в многоэтажке дома 18 по улице Кибальчича Невского района. ЧП произошло вечером во вторник, 13 апреля 2021 года.

- Бригада скорой помощи забрала из парадной дома мальчика в сопровождении мамы. Ребенка экстренно доставили в отделение реанимации из-за очень тяжелого состояния, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Врачи диагностировали у мальчика открытую травму головы, ушиб мозга, закрытую травму груди, живота.

Очевидцы рассказали, что ребенок находился один на лестничной клетки третьего этажа, облокотился на перила, перевалился через них и упал в пролет вниз прямо до первого этажа.

Полицейские выяснили, что семья у ребенка полная и благополучна, на учете не состоит. Сейчас специалисты проводят проверку.