Всех участников и гостей парада Победы в Петербурге проверят на коронавирус

К параду Победы в Петербурге допустят только с отрицательным тестом на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

К параду Победы, который состоится в Санкт-Петербурге 9 мая 2021 года, допустят участников и гостей только с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом 14 апреля заявили в Смольном. Всех военных и почетных гостей, среди которых в основном ветераны, проверят перед праздником. При подборе волонтеров будут отдавать предпочтение тем, кто прошел полный цикл вакцинации.

- Для нас самое важное – защитить здоровье и жизнь петербуржцев, в частности ветеранов, которые будут в этот день присутствовать на Дворцовой площади. Для них будет организовано дополнительное врачебное наблюдение и специальное волонтерское сопровождение, – сказала председатель комитета по вопросам законности Ольга Аришина.

В день праздника на входе на Дворцовую площадь у всех будут проверять справки об отсутствии инфекции, наличие защитной маски, а также измерять температуру. Саму площадь обработают дезинфицирующими средствами.