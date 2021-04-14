Беглов выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного артиста Евгения Тиличеева

Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью актера Евгения Тиличеева Фото: СОЦСЕТИ

Накануне, 13 апреля 2021 года, в Санкт-Петербурге умер заслуженный артист России Евгений Тиличеев, известный по ролям в кино "Иди и смотри", Труффальдино из Бергамо". Актеру было 74 года. Свои соболезнования в связи с большой утратой театрального мира города выразил губернатор Александр Беглов.

- Санкт-Петербург потерял талантливого артиста. Всю свою жизнь Евгений Сергеевич был верен Театру музыкальной комедии. За почти полвека он сыграл на этой сцене десятки ведущих ролей, - отметил градоначальник.

Беглов назвал Тиличеева ярким, самобытным, открытым и доброжелательным человеком, который дарил зрителям свои талант и мастерство.

- Светлая память Евгению Сергеевичу Тиличееву.

Причины смерти заслуженного артиста России не сообщаются. О дате прощания и месте похорон будет объявлено позднее.