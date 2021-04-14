Более 18 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

В Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 18,5 тысяч жителей Петербурга прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за последние сутки. Об этом сообщает городской оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением ковида.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 671 человека. Обработано 15 893 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба Смольного.

Петербургские волонтеры выполнили 6805 заявок на оказание помощи одиноким и пожилым людям. Тем, кто нуждается во внимании добровольных помощников, могут оставить заявку но номеру бесплатной горячей линии: 8-800-200-34-11.

Также продолжается раздача продуктовых наборов малоимущим многодетным семьям, пожилым и одиноким петербуржцам.