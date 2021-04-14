Полиция задержала одного из участников массовой драки в центре Петербурга, ранившего двух человек

В Петербурге задержали одного из участников массовой драки, ранившего двух человек / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга задержала одного из участников массовой драки с участием минимум 20 человек, которая произошла в ночь на 12 апреля 2021 года у ночного клуба в центре города. В итоге были ранены четыре человека. Двоих из них, как считает полиция, порезал 22-летний мигрант.

- 13 апреля сотрудниками уголовного розыска вместе с ФСБ был задержан 22-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Парень подозревается в том, что ударил ножом двух участников драки, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во время обыска у молодого человека был изъят складной нож.

Напомним, что драка началась в пятом часу утра 12 апреля. В ней участвовали две группы отдыхающих в клубе, которые поссорились из-за женщины. В итоге 20 человек были задержаны, четверо попали в больницу, один из них в реанимацию.