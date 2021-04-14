Еще 712 человек заболели коронавирусом в Петербурге

712 случаев коронавируса подтверждены в городе за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые данные по ситуации с распространением коронавируса в России, и в Петербурге в частности, приводит федеральный Оперативный штаб. Так, на утро 14 апреля в стране зафиксировано еще 8326 случаев заражения ковидом.

- В Санкт-Петербурге заболели за сутки 712 человек. Общее количество случаев заражения с начала пандемии достигло 404 501, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Выздоровели за минувший день 977 петербуржцев (360 000 всего). Также врачи подтвердили смерть еще 28 человек, причиной летального исхода которых стал коронавирус. Общее число жертв пандемии в городе достигло 12 693.

В активном состоянии болезни находятся 31 808 пациентов, а за вчерашний день обследования на коронавирусную инфекцию прошел 18 671 петербуржец.

По Ленинградской области данные следующие: заражены – 41 170 (+92), умерли – 1053 (+5), выздоровели 38 531 (+96).