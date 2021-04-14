Эдгар Запашный посадит дерево в центре Петербурга в честь Всемирного дня цирка

На Манежной площади высадят 11 новых кленов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В четверг, 15 апреля 2021 года, отмечается Всемирный день цирка. В честь этого радостного праздника в центре Санкт-Петербурга знаменитый укротитель Эдгар Запашный, а также представители других цирковых династий и руководители российских цирков высадят на Манежной площади деревья.

- Представители цирковых династий совместно с руководством Российской государственной цирковой компании высадят 11 кленов, - рассказали в Смольном.

В праздничном мероприятии примут участие гендиректор Росгорцирка Сергей Беляков, художественный руководитель Большого Московского цирка Эдгар Запашный, гендиректор цирка Никулина на Цветном бульваре, представители знаменитых династий, а также члены правительства Петербурга.

На Манежной площади уже подготовлены места для высадки деревьев на территории сквера.