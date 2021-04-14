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Общество14 апреля 2021 11:51

Эдгар Запашный посадит дерево в центре Петербурга в честь Всемирного дня цирка

Всего на Манежной площади 15 апреля появится 11 кленов
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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На Манежной площади высадят 11 новых кленов

На Манежной площади высадят 11 новых кленов

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В четверг, 15 апреля 2021 года, отмечается Всемирный день цирка. В честь этого радостного праздника в центре Санкт-Петербурга знаменитый укротитель Эдгар Запашный, а также представители других цирковых династий и руководители российских цирков высадят на Манежной площади деревья.

- Представители цирковых династий совместно с руководством Российской государственной цирковой компании высадят 11 кленов, - рассказали в Смольном.

В праздничном мероприятии примут участие гендиректор Росгорцирка Сергей Беляков, художественный руководитель Большого Московского цирка Эдгар Запашный, гендиректор цирка Никулина на Цветном бульваре, представители знаменитых династий, а также члены правительства Петербурга.

На Манежной площади уже подготовлены места для высадки деревьев на территории сквера.