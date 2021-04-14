Один из спасателей, пострадавших при пожаре на «Невской мануфактуре», выписан из больницы

При пожаре на Октябрьской набережной погиб один спасатель и трое пострадали. Фото: Артем КИЛЬКИН

Один из спасателей, пострадавших при тушении пожара на предприятии «Невская мануфактура», произошедшего два дня назад, выписан из больницы. Состояние сотрудника МЧС удовлетворительное, но пока он останется на больничном.

- Один из трех сотрудников МЧС, пострадавших во время тушения пожара на Октябрьской набережной, сегодня был выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение, которое он продолжит во Всероссийском центре экстренной медицины имени Никифорова МЧС России, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Еще двое пожарных, получивших серьезные ожоги, продолжают лечение. Им предстоит долгий процесс восстановления здоровья. А похороны погибшего огнеборца, 31-летнего Ильи Белецкого, пройдут 15 апреля на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.