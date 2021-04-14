Полиция нашла притон с проститутками под Петербургом по объявлению в интернете

Полицейские нашли в Ленобласти интим-притон по объявлению в интернете Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция нашла в Ленинградской области притон с проститутками, обнаружив в интернете рекламу заведения для взрослых. Организовав проверку, во вторник, 13 апреля 2021 года, оперативники установили и организатора публичного дома, который располагался в поселке Аннино Ломоносовского района. Им оказался петербургский предприниматель.

- В ходе проверок выявлен и задержан 40-летний житель Петербурга, который числится как индивидуальный предприниматель. Мужчина арендовал дом 3 по Береговой улице в поселке, где устроил притон, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В обители "ночных бабочек", кроме самих представительниц древнейшей профессии, били еще и администраторы. Услуги девушек мужчина рекламировал в интернете.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной отвественности за организацию проституции. Сейчас в отношении него возбуждено новое уголовное дело.