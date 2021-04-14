Спасателя, сильно пострадавшего во время пожара на "Невской мануфактуре", перевели в больницу имени Никифорова

Одного из пострадавших при пожаре на "Невской мануфактуре" спасателей перевели в больницу МЧС России Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Одного из спасателей, получившего тяжелые травмы во время тушения пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге, перевели в больницу имени Никифорова МЧС России. Об этом в среду, 14 апреля 2021 года, сообщили в пресс-службе спасательной службы.

- Спасатель был переведен из НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе в ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова МЧС России для прохождения дальнейшего лечения, - рассказали в МЧС.

На данный момент не сообщается, в каком состоянии он находится. Также в больнице проходит лечение еще один спасатель.

Ранее стало известно, что одного их трех пострадавших сотрудников МЧС уже выписали из больницы. Идти на окончательную поправку он будет дома под наблюдением врачей.

Напомним, что во время страшного пожара на Октябрьской набережной трое спасателей пострадали, один погиб. Прощание с ним состоится 15 апреля.