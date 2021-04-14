Петербуржец выкинул телевизор с 9 этажа и убил случайную прохожую

Выброшенный из окна телевизор убил женщину в Невском районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Невский районный суд Санкт-Петербурга определил еру наказания мужчине, который выкинул из окна квартиры телевизор. Техника рухнула с высоты девятого этажа на голову женщины, проходившей мимо дома, и убил ее наповал.

- В ночь на 5 июля 2019 года, обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Солидарности, нарушая общепринятые правила безопасности и правила поведения в быту, осознавая, что сброс крупных и тяжелых предметов из окна 9 этажа здания может повлечь за собой травмирование посторонних лиц, находящихся на улице, не убедившись в отсутствии людей, выбросил в открытое окно телевизор марки «LG», который упал на голову и тело Т., находившейся рядом с указанным домом, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В суде мужчина вину не признал. Он пояснил, что в тот вечер был пьян. В момент ЧП вышел за добавкой в магазин, а телевизор выбросили собутыльники. Ранее данные признательные показания объяснил самооговором.

Суд дал обвиняемому год ограничения свободы, родным погибшей он должен выплатить 300 тысяч рублей компенсации.