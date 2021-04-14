Водитель иномарки с топором и пистолетом напал на пенсионера в Ленобласти

В Выборге ищут водителя, напавшего на местного пенсионера. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Выборгского района Ленобласти ищет агрессивного водителя иномарки, который с топором и пистолетом напал на пенсионера. Мужчина сначала размахивал холодным оружием, а потом начал палить из газового револьвера в 65-летнего жителя Выборга.

- 13 апреля в 16:20 в полицию поступило заявление от пенсионера 1955 года рождения о том, что неизвестный мужчина, управлявший автомобилем «Рено Логан», у дома 10 по Приморскому шоссе в Выборге, не менее четырех раз выстрелил в заявителя из предмета, похожего на газовый пистолет, замахивался топором, после чего с места происшествия скрылся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобалсти.

Пострадавший пенсионер с химическим ожогом головы и шеи был госпитализирован, но позднее отправлен долечиваться домой.

Сейчас по факту ЧП идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Агрессивного водителя «Логана» ищет полиция.