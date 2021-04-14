Движение по Октябрьской набережной в месте пожара на "Невской мануфактуре" начали открывать

Возобновляется движение по Октябрьской набережной, перекрытой из-за пожара на "Невской мануфактуре" Фото: Артем КИЛЬКИН

Тушение пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге длится уже третий день. В два часа дня среды, 14 апреля 2021 года, МЧС сообщило, что начинает передислокацию спасательной техники с Октябрьской набережной, которая ранее была перекрыта из-за ЧП.

- Постепенно будет открываться для движения транспорта участок дороги на Октябрьской набережной от улицы Крыленко до Народной улицы, перекрытый в связи с тушением пожара, - сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

По последним данным, в здании дома 50 по Октябрьской набережной продолжают тлеть завалы. Площадь пожара около 150 квадратных метров.

Возгорание началось в полдень 12 апреля. Огонь очень быстро охватил все здание, обрушилась кровля, перекрытия этажей. В пик пламенем было объято более 10 тысяч квадратных метров исторической постройки. Тушили пожар не только с земли, но и с воздуха, используя вертолеты МЧС и военные вертолеты.