Дополнительные поезда пустят из Петербурга в Москву на майские праздники

Между столицами пустят два дополнительных поезда. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дополнительные двухэтажные поезда будет курсировать между Петербургом и Москвой в майские праздники. Состав запустят уже 30 апреля, а ходить между столицами он станет раз в сутки. Это должно удовлетворить спрос со стороны пассажиров.

- Поезд состоит из купейных вагонов, в том числе вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров оборудованных биотуалетами и кондиционерами. 1, 3, и 9 мая 2021 года в состав поезда будет включен вагон «СВ». Стоимость билетов в купейные вагоны от 1 599 рублей, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Согласно расписанию, поезд №175 будет отправляться из Петербурга 30 апреля, а также 1, 3, 7, 9, 10 мая в 9:30 утра и приходить в Москву в 17:20.

Обратный состав с номером 176 по тем же числам будет уходить из Москвы в 10:53 и прибывать в Северную столицу в 18:25.