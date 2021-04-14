Пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире в Петербурге

В жилой квартире на юге Петербурга произошел пожар Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Утром в среду, 14 апреля 2021 года, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. В 11:48 часов на экстренный номер спасательной службы поступил звонок о возгорании в доме 86, корпус 3, по Бухарестской улице. На место немедленно выехала бригада МЧС.

- В указанном доме произошел пожар в двухкомнатной квартире. Огонь был локализован уже к 12:17 часам, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

В итоге в квартире выгорела обстановка на площади четырех квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Пожар тушили 15 спасателей и три пожарные машины.

Напомним, что уже третий день подряд сотрудники МЧС борются с огнем на "Невской мануфактуре" на Октябрьской набережной, 50. К утру 14 апреля в здании продолжали гореть завалы на площади около 150 квадратных метров. На месте работают более 60 спасателей.