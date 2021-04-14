Петербургские медики получили почетные грамоты и благодарность от президента России

Петербургским медикам вручены почетные грамоты и благодарности президента России Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Медики Санкт-Петербурга получили почетные грамоты и благодарности от президента России. Торжественная церемония прошла в среду, 14 апреля 2021 года, в Смольном. Награды от руководителя страны вручал губернатор Александр Беглов.

- Вы – герои нашего времени, уже год на передовой. Вы первыми встретили коронавирус и до сих пор продолжаете с ним бороться. Рискуя собственным здоровьем, помогаете людям победить тяжелую болезнь, дарите жизнь, - отметил Александр Беглов.

Почетные грамоты за вклад в борьбу с коронавирусом получили 68 работников медицинской сферы. Среди них врачи, медсестры и санитары педиатрического университета, университета имени Мечникова, имени Павлова, больницы Боткина, Мариинской больницы и многих других.

Градоначальник отметил, что за очень короткий срок медики смогли перестроить свою работу, чтобы спасать жизни тысяч людей.

- За короткий срок было сделано очень многое. Спасибо вам за это.