Полиция разыскивает пьяную женщину, избившую школьницу на детской площадке в Петербурге

Полицию разыскивает петербурженку, ударившую школьницу на детской площадке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает женщину, подозреваемую в избиении школьницы на детской площадке. В четвертом часу дня вторника, 13 апреля 2021 года, в управление МВД по Калининскому району обратилась мать 14-летнего подростка и пожаловалась на то, что на ее дочь напала незнакомка.

- Со слов заявительницы, пьяная женщина вырвала волосы ее дочери на детской площадке у дома 13/1 по Гражданскому проспекту, после чего скрылась, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Позже из травмпункта в полицию поступила телефонограмма. Медики сообщили, что к ним пришла девочка, которая рассказала, что ее избили. У подростка был ушиб пальца.

Полиции школьника рассказала, что женщина сделала ей замечание из-за того, что девочка с ногами забралась на скамейку. Поэтому и начался конфликт.

Сейчас работники МВД проводят проверку и разыскивают нападавшую.