Международный медиафорум молодых журналистов стартовал в Петербурге

Открытие форума состоялось в Эрмитажном театре. Фото: vk.com/mediakongress

14 апреля в Петербурге начался международный медиафорум молодых журналистов. Его открытие состоялось в Эрмитажном театре. Одновременно все желающие смогли присоединиться к событию с помощью онлайн-трансляции.

Мероприятия для журналистов будут идти три дня. vk.com/mediakongress

- Уже в пятнадцатый раз молодые творцы в сфере информации собрались в Эрмитаже. И для нас это очень важно, потому что в время, когда весь мир разорвался на кусочки, только искусство может объединить - а это важнейшая черта «Диалога культур», - отметил в приветственном слове директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Местом встречи журналистов главный музей Петербурга станет на три дня. Участников ждут не только образовательные лекции, но также международная фотовыставка и фестиваль документального кино.

В программе форума образовательные лекции и фестиваль документального кино. vk.com/mediakongress

- Пора не только задуматься об общей судьбе, но и открывать пространство новых возможностей, - подчеркнул председатель медиаконгресса «Содружество журналистов» Ашот Джазоян.

Завершится форум 16 апреля. Ознакомиться с программой можно по ссылке.