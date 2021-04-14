Роспотребнадзор закрыл комбинат социального питания, кормивший школьников Петербурга

Работу одного из крупных поставщиков питания для школьников приостановил Роспотребнадзор. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление Роспотребнадзора приостановило работу Комбината социального питания Красносельского района, который обеспечивал обедами многие городские школы. Причиной стали многочисленные нарушения санитарных норм.

- До решения суда введен временный запрет на осуществление деятельности из-за обнаруженных нарушений санитарно-эпидемического законодательства, - рассказали газете «Петербургский дневник» в Роспотребнадзоре.

В Управлении социального питания Санкт-Петербурга, которое отвечает за организацию, собственно, питания в школах, призвали все стороны к «открытости», опубликовав пространное обращение в соцсетях:

- Под открытостью операторов питания предполагается прямое и постоянное взаимодействие со средствами массовой информации, родительской общественностью и другими общественными организациями, кто готов участвовать в развитии отрасли или желает лично убедиться в надлежащем качестве оказываемых услуг по питанию.

По мнению чиновников управления, регулярные инспекции производственных площадок комбинатов питания должны повысить ответственность подрядчиков и снять сомнения у родителей школьников.

Управление соцпитания СПб призвало всех к открытости. Фото: vk.com/uspitspb

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