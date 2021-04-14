Детский экомаршрут откроют в заказнике "Северное побережье Невской губы" в июле 2021 года

В заказнике «Северное побережье Невской губы» в июле 2021 года откроют детский экологический маршрут Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге планируют открыть новый экологический маршрут, который в первую очередь будет ориентирован на детей. Тропа протяженностью более двух километров появится в июле 2021 года в природном заказнике "Северное побережье Невской губы". Как рассказали в среду, 14 апреля 2021 года, в Смольном, инициатива создания маршрута исходила от жителей поселка Лисий Нос.

- Уверен, такой маршрут привлечет жителей всех районов. На карте Петербурга появится еще одна точка притяжения, в том числе и для гостей нашего города, – отметил губернатор Александр Беглов.

Экотропа будет удобна и безопасна для прогулок по ней с детьми. По пути специалисты разместят информационные стенды, чтобы гуляющие могли познакомиться с историческими достопримечательностями заказника, его растениями и животными, среди которых есть редкие экземпляры, занесенные в Красную книгу.