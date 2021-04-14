Необычный детеныш тюленя приплыл к "Лахта центру" в Петербурге

Необычный детеныш тюленя приплыл любоваться "Лахта центром" в Петербурге / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Еще одного детеныша тюленя нашли в Санкт-Петербурге. На этот раз крохотный малыш приплыл полюбоваться самым высоким в Европе небоскребом - "Лахта центром". Именно рядом с ним работники высотки нашли неожиданного гостя в среду, 14 апреля 2021 года, и позвонили в Фонд друзей балтийской нерпы.

- Этого необычного серого тюлененка мы только что забрали от "Лахта центра", где он был найден его создателями. Дисциплинированные строители прекратили шумную активность рядом с животным до нашего приезда, за что большое им спасибо, - рассказали в Фонде.

О состоянии малыша пока что ничего не сообщается. Тюленя забрали в центр, чтобы проверить его здоровье и откормить перед тем, как вернуть обратно в родную среду обитания.

Напомним, что по весне нередко можно встретить одиноких детенышей нерпы или тюленя в Петербурге или Ленобласти. Порой животным нужна помощь. Сотрудники Фонда настоятельно просят не пытаться самостоятельно ловить ластоногого, а позвонить по телефону 699-23-99 и сообщить о местонахождении малыша.