Путин наградил пожарного, погибшего на «Невской мануфактуре»

Погибшего пожарного наградили посмертно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Президент России Владимир Путин наградил посмертно Орденом мужества петербургского пожарного Илью Белецкого, погибшего при тушении огня на «Невской мануфактуре». Наград удостоены и другие сотрудники сотрудники МЧС.

- За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, - говорится в тексте указа, опубликованного 14 апреля на сайте Кремля.

Также Орденом мужества награждены пострадавшие на страшном пожаре лейтенант Антон Соколов и прапорщик Борис Старковский. Власти Петербурга уже пообещали оказать им финансовую помощь - по 500 тысяч рублей.