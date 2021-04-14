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Общество14 апреля 2021 18:13

Путин наградил пожарного, погибшего на «Невской мануфактуре»

Наград удостоены и другие сотрудники МЧС
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Погибшего пожарного наградили посмертно.

Погибшего пожарного наградили посмертно.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Президент России Владимир Путин наградил посмертно Орденом мужества петербургского пожарного Илью Белецкого, погибшего при тушении огня на «Невской мануфактуре». Наград удостоены и другие сотрудники сотрудники МЧС.

- За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, - говорится в тексте указа, опубликованного 14 апреля на сайте Кремля.

Также Орденом мужества награждены пострадавшие на страшном пожаре лейтенант Антон Соколов и прапорщик Борис Старковский. Власти Петербурга уже пообещали оказать им финансовую помощь - по 500 тысяч рублей.