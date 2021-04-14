Власти Петербурга окажут материальную помощь пожарным, пострадавшим на «Невской мануфактуре»

Пожарным, тушившим "Невскую мануфактуру", окажут помощь. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга заявили, что выплатят финансовую помощь сотрудникам МЧС, пострадавшим при тушении пожара на предприятии «Невская мануфактура». Деньги получат трое спасателей, оказавшихся в больнице после ЧП, а также родные погибшего прапорщика Ильи Белецкого.

- Члены семьи старшего инструктора газодымозащитной службы 64-й пожарно-спасательной части Ильи Белецкого получат один миллион рублей. Двое пострадавших пожарных – Борис Старковский и Антон Соколов – получат материальную помощь по 500 тысяч рублей каждый, Артем Нестеров – в размере 300 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Соответствующее распоряжение о выделении средств из резервного фонда подписал губернатор Александр Беглов.

Отметим, что Артем Нестеров уже выписан из больницы на амбулаторное лечение, у него не такие серьезные травмы, как у двоих сослуживцев.

Напомним, что Илья Белецкий «посмертно», а также Борис Старковский и Антон Соколов указом президента России награждены Орденом мужества.