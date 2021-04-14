Количество госпитализаций в Санкт-Петербурге снизилось на 20% за неделю

В Петербурге стало меньше госпитализаций. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суточное число госпитализаций больных с коронавирусом и пневмонией снизилось на 19,88% за неделю в Санкт-Петербурге. Для сравнения, 7 апреля в стационары направили 342 человека, а 14-го – 274. За этот же период количество больных инфекцией почти не изменилось, увеличилось лишь на 1%. В стационарах остается свободно 19,2% коек. Тяжелобольных COVID-19 сейчас 28%, а на ИВЛ находятся 167 пациентов. В Смольном отмечают, что эпидситуация далека от идеала.

- Продолжается медленный спад второй волны пандемии. Но уровень заболеваемости еще высокий. Сохраняется вероятность третьей волны инфекции. Только эффективная массовая вакцинация населения города и формирование коллективного иммунитета позволят предотвратить новый рост заболеваемости и снять все противоэпидемические ограничения, - сообщают эксперты Межведомственного совета по борьбе с COVID-19.

Добавим, что в Северной столице привились 471 559 человек. Запас вакцин внушительный, 180 853 дозы.