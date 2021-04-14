Машина дрифтеров сгорела на парковке у «Сибур Арены» в Санкт-Петербурге

Дрифтеры потеряли машину после исполнения пары трюков у "Сибур Арены" в Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

Автомобиль дрифтеров сгорел на парковке у «Сибур Арены» в Санкт-Петербурге. Как рассказала «Комсомолке» очевидец происшествия Евгения, внутри машины находились парень и девушка. Водитель BMW виртуозно наворачивал круги и жег резину, как вдруг авто охватило пламенем.

- Моя дочь все видела с самого начала. Парень и девушка дрифтовали на парковке. После пожара они вышли и попробовали сами тушить огонь, но не получилось, - сообщила очевидец.

Когда дрифтеры и их зрители поняли, что своими силами машину не потушить, на месте вызвали спасателей МЧС. Огнеборцы оперативно прибыли и ликвидировали возгорание. Правда, от BMW не осталось живого места.

- Огонь потушили спустя 23 минуты после сообщения о пожаре. Сведения о пострадавших не поступали. На пожар выезжала 1 единица техники и 5 человек личного состава, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.