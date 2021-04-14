Петербурженка-инвалид насмерть забила молотком подругу из-за обиды

В Петербурге женщина убила подругу из-за обиды. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге отправили на 5 лет в колонию общего режима женщину, насмерть забившую подругу из-за обиды. Суд учел, что убийца имеет инвалидность третьей группы, признала вину и раскаялась в содеянном.

Все произошло 2 декабря 2020 года. Женщины распивали спиртные напитки в квартире одного из домов в Красносельском районе. В один момент подруги поссорились, и хозяйка потребовала убраться вон свою собеседницу. Та не на шутку обиделась, вскипела, взяла молоток и 22 раза ударила женщину по голове и рукам. «Скорая» не успела к потерпевшей, она быстро погибла на месте происшествия.

- Обвиняемая просила у суда снисхождения, ссылаясь на то, что вызвала жертве скорую помощь и полицию, а также она не отрицала, что смерть потерпевшей наступила от ее действий, - добавляют в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.