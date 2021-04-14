Что известно о чудовищной истории из Петербурга, где отец при детях угрожал застрелить жену

Что известно о страшной истории из Санкт-Петербурга, где отец хотел убить жену на глазах детей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» узнала всю последнюю информацию, известную о чудовищном происшествии из Санкт-Петербурга, в котором отец угрожал убить жену на глазах детей. Напомним, мужчину отправили в СИЗО и возбудили в отношении него два уголовных дела. Теперь главе семьи грозит минимум 10 лет колонии.

По версии следствия (как передал «КП» источник в правоохранительных органах - Прим.ред.), в ночь с 4 на 5 апреля изувер по имени Максим Б. жестоко избил жену, нанеся ей минимум 10 ударов руками и ногами по всему телу, в том числе по голове. После этого он перетащил супругу в ванную комнату, где жестоко изнасиловал. При этом муж держал при себе охотничий карабин, угрожая жертве убийством.

Но садисту этого показалось мало, и уже к вечеру нового дня он еще раз силой занялся сексом с женщиной. Следом муж окончательно вспылил и направил карабин в сторону жены, угрожая окончательно расправиться с ней. К счастью, дети не смогли больше терпеть увечья матери и заступились за нее ценой своей жизни.

- Умысел на убийство Б. не довел до конца благодаря детям, они подбежали к отцу и стали просить не убивать маму. В СИЗО он просидит минимум по 11 июня 2021 года, - добавляют в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.