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Происшествия14 апреля 2021 22:43

Замглавы «Невской мануфактуры» отправился в СИЗО вслед за начальником

Алексей Михневич просил у суда домашний арест
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Заместитель гендиректора "Невской мануфактуры" арестовали на два месяца.

Заместитель гендиректора "Невской мануфактуры" арестовали на два месяца.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Заместитель гендиректора «Невской мануфактуры» Алексей Михневич отправился в следственный изолятор вслед за своим начальником Максимом Макеевым. Напомним, бизнесмена и его подчиненного обвиняют во множестве нарушений пожарной безопасности на территории фабрики. Напомним, в огне уничтожены 10 тысяч квадратов здания. При эвакуации людей героически погиб спасатель Илья Белецкий, этот факт «утяжеляет» уголовную статью подсудимых.

- Михневич просил домашний арест или запрет определенных действий. Но суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок ареста – минимум по 11 июня 2021 года, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что пожарные продолжают тушить тлеющие развалины «Невской мануфактуры» уже третий день.

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