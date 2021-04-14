Замглавы «Невской мануфактуры» отправился в СИЗО вслед за начальником

Заместитель гендиректора "Невской мануфактуры" арестовали на два месяца. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заместитель гендиректора «Невской мануфактуры» Алексей Михневич отправился в следственный изолятор вслед за своим начальником Максимом Макеевым. Напомним, бизнесмена и его подчиненного обвиняют во множестве нарушений пожарной безопасности на территории фабрики. Напомним, в огне уничтожены 10 тысяч квадратов здания. При эвакуации людей героически погиб спасатель Илья Белецкий, этот факт «утяжеляет» уголовную статью подсудимых.

- Михневич просил домашний арест или запрет определенных действий. Но суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок ареста – минимум по 11 июня 2021 года, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что пожарные продолжают тушить тлеющие развалины «Невской мануфактуры» уже третий день.