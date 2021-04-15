ГУП «ТЭК» будет отключать горячую воду в Петербурге вплоть до 23 августа

В Петербурге опубликовали график отключения горячей воды в жилых домах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ГУП «ТЭК СПб» рассказала о плановых отключениях горячей воды в Петербурге. В компании предупредили, что неудобства продлятся вплоть до 23 августа 2021 года. Теплоэнергетики начнут проверять сети уже с 11 мая. Но есть и хорошие новости – суммарные сроки отключения воды теперь не должны быть больше двух недель. Посмотреть, какая судьба уготована вашему дому, можно по ссылке на сайте предприятия.

- Предстоит провести 263 проверки сетей в 17 районах Петербурга и Гатчинском, Тосненском и Всеволожском районах Ленобласти. Кроме того, с 12 мая по 31 августа предприятие выполнит планово-профилактический ремонт 276 энергетических источников и 216 центральных тепловых пунктов, - передает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Жителям отдельных уголков Северной столицы обещают бонусы в виде самого минимального срока отключения горячей воды. Это 5990 жилых домов из следующих районов: Калининского, Выборгского, Красногвардейского, Красносельского, Кировского, Московского, Невского, Приморского, Пушкинского и Фрунзенского.