Погода в Санкт-Петербурге: 15 апреля 2021 года ожидается холодная ночь, но теплый день

«Комсомолка» узнала все о погоде в Санкт-Петербурге на 15 апреля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» выяснила, какая погода ожидается в Санкт-Петербурге в четверг, 15 апреля 2021 года. Теперь можно сказать точно, что в Северную столицу пришла весна. Отголосков зимы, тьфу-тьфу-тьфу, вроде бы больше не будет, если верить синоптикам. Четверг обещает быть сухим и достаточно теплым, без каких-либо осадков. А вот ночь холодная, столбик термометра даже опустится ниже нуля.

- 15 апреля в Петербурге ожидается северный, северо-восточный ветер ночью, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью опустится от -1 до +1 градуса по Цельсию, а днем повысится от +8 до +10 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».