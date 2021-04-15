Руферы забрались на крышу Елисеевского магазина в Петербурге

В Петербурге руферы забрались на крышу Елисеевского магазина на Невском проспекте Фото: принтскрин видео.

Видимо, руферам в Санкт-Петербурге стало скучно забираться на обычные крыши и они решили покорять исторические дома. В среду, 14 апреля 2021 года, двух ребят заметили на декоративном убранстве крыши магазина Елисеевых на Невском проспекте. Парни прогулялись не просто по сводчатой кровле, а вскарабкались на самый верх пьедестала, где установлена ваза.

- Я по работе по крышам лазаю. Что этим дебилам мешает совместить работу и увлечение, - возмутился в комментариях в соцсети петербуржец Максим Протченко.

Большинство комментаторов стали ругаться на парней, но некоторые поддержали: "а кто в юности не ползал по крышам?"

Пока парни фотографировались на крыше Елисеевского магазина, внизу их ожидала машина полиции. Чем закончились приключения ребят, пока не известно.

Напомним, большое недовольство горожан в начале апреля вызвал паркурщик из Москвы, который с компанией молодых ребят прыгал на голове статуи Литературного дома на Невском проспекте.