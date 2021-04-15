Две легковушки вылетели на тротуар при ДТП в Петербурге

В Петербурге две машины вынесло на тротуар при аварии Фото: СОЦСЕТИ

Две легковушки не поделили дорогу в Санкт-Петербурге и при ДТП вылетели на тротуар. Авария произошла утром в четверг, 15 апреля 2021 года, на пересечении проспекта Мечникова и улицы Замшина. По рассказам очевидцев в социальной сети, водитель такси не смог увернуться от мчащейся "Шкоды" из-за чего обе машины понесло в сторону пешеходов.

- Такси не смогло увернуться от "Шкоды". Оба на тротуаре. У забора стояли две женщины, еле убежали из-под колес, - рассказал в социальной сети очевидец.

Также свидетели рассказывают, что на заднем сидении такси сидела пассажирка. С женщиной все в порядке, она смогла самостоятельно выбраться из автомобиля.

В результате аварии сильно пострадали обе машины, а также забор на тротуаре. Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД, которые разбираются в причинах ДТП и устанавливают виновных.